В Вологодской области количество инфицированных превысило 1000 человек

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:44:55+03:00

За сутки прирост составил 20 человек

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Оперштаб Вологодской области опубликовал актуальную информацию за минувшие сутки. На 11:00 4 июня зарегистрировано 20 новых случаев Covid-19. В том числе в Вологде +12 - Череповец+2 - Череповецкий район+1 - Тарногский район +1 - Вологодский район+1 - Сокольский район+1 - Шекснинский район+1 - Кирилловский район+1

Количество инфицированных превысило тысячу человек и составило 1018. Обследованных – 162190.

По районам количество инфицированных выглядит так: 440 – г. Вологда,

201– г. Череповец,

86 – Шекснинский район ,

63– Вологодский район,

45-Кадуйский район,

43-Бабаевский район,

23 - Великоустюгский район,

14 – Грязовецкий район,

14- Устюженский район,

11 -Чагодощенский район,

11– Череповецкий район,

11–Сокольский район,

8 – Вытегорский район,

7 – Кич-Городецкий район,

7 - Кирилловский район,

6 – Усть-Кубинский район,

5 – Тотемский район,

5 –Тарногский район,

4 – Нюксенский район,

3 – Бабушкинский район,

3 – Вожегодский район,

3 –Харовский район,

2– Никольский район,

2 – Белозерский район,

1 – Междуреченский район.

Выздоровевших – 466, причем за сутки выписано 27 человек. Погибших – 11 (1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 1 – Вологодский район, 1 – Череповец) Число пациентов моногоспиталя составило 126

ИСТОЧНИК KP.RU