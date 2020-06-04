В Вологодской области количество инфицированных превысило 1000 человек
Оперштаб Вологодской области опубликовал актуальную информацию за минувшие сутки. На 11:00 4 июня зарегистрировано 20 новых случаев Covid-19. В том числе в Вологде +12 - Череповец+2 - Череповецкий район+1 - Тарногский район +1 - Вологодский район+1 - Сокольский район+1 - Шекснинский район+1 - Кирилловский район+1
Количество инфицированных превысило тысячу человек и составило 1018. Обследованных – 162190.
По районам количество инфицированных выглядит так: 440 – г. Вологда,
201– г. Череповец,
86 – Шекснинский район ,
63– Вологодский район,
45-Кадуйский район,
43-Бабаевский район,
23 - Великоустюгский район,
14 – Грязовецкий район,
14- Устюженский район,
11 -Чагодощенский район,
11– Череповецкий район,
11–Сокольский район,
8 – Вытегорский район,
7 – Кич-Городецкий район,
7 - Кирилловский район,
6 – Усть-Кубинский район,
5 – Тотемский район,
5 –Тарногский район,
4 – Нюксенский район,
3 – Бабушкинский район,
3 – Вожегодский район,
3 –Харовский район,
2– Никольский район,
2 – Белозерский район,
1 – Междуреченский район.
Выздоровевших – 466, причем за сутки выписано 27 человек. Погибших – 11 (1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 1 – Вологодский район, 1 – Череповец) Число пациентов моногоспиталя составило 126
ИСТОЧНИК KP.RU