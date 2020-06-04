В Вологодской области из-за пандемии вдвое выросло количество безработных

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:26:10+03:00

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На Вологодчине зафиксирован всплеск безработицы. При этом среди вставших на биржу труда почти половина тех, кто никогда не работал. За деньгами потянулись те, кто не работал официально.

«В Вологодской области зарегистрировано 25 тысяч безработных. Надо сказать откровенно, 44% из них, а это более 10 тыс человек – никогда не работали и официально не были трудоустроены долгое время. Это люди, которые или работали в тени, или по каким-либо причинам не фиксировали свою занятость. Они пришли, поэтому у нас такой резкий рост..."- констатировал губернатор области Олег Кувшинников, признав, что это повод для серьезного анализа.

Накануне пандемии, на 29 апреля численность безработных в регионе составляла 12 066 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU