Решение о втором этапе снятия ограничений будут принимать 8 июня
Вологодская область ударными темпами готовится ко второму этапу снятия ограничений.
Одно из условий - коэффициент распространения коронавируса. он показывает сколько человек заразил один инфицированный. Как заявили власти, последние несколько дней он составляет 0,6.
По словам губернатора, если показатель останется ниже 0,8 до 8 июня, то можно начинать второй этап снятия ограничений. Готовы списки тех организаций, кому позволено приступить к работе.
К ним относятся магазины площадью до 800 м² с отдельным входом, разрешены уличные форматы торговли. Однако все они должны соблюдать санитарные нормы.
В моногоспитале накануне рассматривали возможность выписки пациентов - есть требования и к количеству свободных коек.
По словам экспертов, решение о начале второго этапа будет принято на заседании оперативного штаба в понедельник, 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU