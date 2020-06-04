Решение о втором этапе снятия ограничений будут принимать 8 июня

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:59:22+03:00

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Вологодская область ударными темпами готовится ко второму этапу снятия ограничений.

Одно из условий - коэффициент распространения коронавируса. он показывает сколько человек заразил один инфицированный. Как заявили власти, последние несколько дней он составляет 0,6.

По словам губернатора, если показатель останется ниже 0,8 до 8 июня, то можно начинать второй этап снятия ограничений. Готовы списки тех организаций, кому позволено приступить к работе.

К ним относятся магазины площадью до 800 м² с отдельным входом, разрешены уличные форматы торговли. Однако все они должны соблюдать санитарные нормы.

В моногоспитале накануне рассматривали возможность выписки пациентов - есть требования и к количеству свободных коек.

По словам экспертов, решение о начале второго этапа будет принято на заседании оперативного штаба в понедельник, 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU