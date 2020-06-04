Шесть сотен вологодских школьников получили гаджеты для учебы

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:42:55+03:00

Компьютеры передали семьям, которые не могут приобрести технику для продолжения обучения

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В Вологодской области прошла акция "Помоги учиться дома". Школьникам передали 622 единицы техники. У многих вологжан не оказалось средств для обеспечения дистанционного обучения детей. Большая часть компьютеров ушла в семьи Вологды и Вологодского района. В областную столицу - 312 единиц техники, в Вологодский район - 97. Закупка техники продолжается и сейчас, детям понадобятся компьютеры и летом.

Необходимо подключить к проекту еще 17 муниципалитетов. Самая большая потребность в технике в Бабаевском, Вытегорском и Кичменгско-Городецком районах. В регионе стартовал проект "Вологодские каникулы" - дети будут смотреть спектакли вологодских театров, мастер-классы, видеоэкскурсии, презентации новых произведений современной детской литературы.

Власти работают и над обеспечением детей доступным Интернетом. Компания «Санкт – Петербург Телеком» готова снизить тарифы для учеников школ. Стоимость связи уменьшится на 30-50%.

ИСТОЧНИК KP.RU