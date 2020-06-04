Вологжанин нашел гранату Ф-1 у себя участке
Она была закопана вместе с металлическим мусором
Фото Росгвардии
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В Сямженском районе местный житель обнаружил гранату при проведении земляных работ на своем приусадебном участке. Мужчина вызвал специалистов для обезвреживания опасной находки.
Гранату Ф-1 нашли в деревне Старое. Вероятно, что она пролежала в земле несколько десятилетий вместе с металлоломом. Раньше рядом с участком находилась свалка. Кинолог с собакой обследовали территорию. Взрывотехники ОМОН вывезли боеприпас из деревни и уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU