Вологжанин нашел гранату Ф-1 у себя участке

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:17:56+03:00

Она была закопана вместе с металлическим мусором

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В Сямженском районе местный житель обнаружил гранату при проведении земляных работ на своем приусадебном участке. Мужчина вызвал специалистов для обезвреживания опасной находки.

Гранату Ф-1 нашли в деревне Старое. Вероятно, что она пролежала в земле несколько десятилетий вместе с металлоломом. Раньше рядом с участком находилась свалка. Кинолог с собакой обследовали территорию. Взрывотехники ОМОН вывезли боеприпас из деревни и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU