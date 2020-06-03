2020-06-03T13:20:56+03:00
Авто

Под Вологдой ограничили движение из-за ремонта

Начиная с утра 3 июня на транспортной развязке будут перекрывать дороги на несколько часов
Евдокия САХАРОВА
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пресс-служба Управления дороги «Холмогоры».пресс-служба Управления дороги «Холмогоры».
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В областной столице 3-4 июня ограничено движение по транспортной развязке под городом. Там проводят плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба Управления дороги "Холмогоры".

Движение на пересечении обхода Вологды и северного направления трассы М-8 будут перекрывать по графику.

С 7:00 до 15:00 закроют съезд с обхода в сторону города Архангельска. С 15:00 до 21:00 перекроют движение на въезде на обход при движении со стороны Архангельска. С 21:00 и до 4 утра перекроют съезд с обхода и в сторону Вологды. 4 июня 2020 года в период с 4:00 до 13:00 закроется проезд на въезд на обход со стороны областного центра.e

ИСТОЧНИК KP.RU

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