2020-06-03T13:13:08+03:00
Общество

В Вологде уничтожат 20 Га борщевика

Специальный состав уже начали распылять
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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В Вологде мэр города отчитался о начале ежегодной борьбы с борщевиком. В 2020 площадь обработки в 4 раза больше, чем в прошлом: специальный состав распылят более, чем на 20 Га.

Работы ведутся с начала мая - уже обработано 4,5 Га. Первый этап уже на этой неделе уже закончится. По словам Сергея Воропанова, раствор угнетает борщевик через 5-10 дней. Для проведения опрыскивания учитывается прогноз погоды, чтобы вещество успело провзаимодействовать с растением.

Обработаны зеленые зоны улиц Мишкольцская, Полярная, Беляева, Молодежная, Щетинина, Северная, Клубова, Окружное, Пошехонское и Московское шоссе, Осановский проезд, улицы Парковая, Набережная, Емельянова в селе Молочное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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