2020-06-03T12:46:07+03:00
Происшествия

На Череповецком КПП задержали угонщика машины

Он ехал на чужом Рено Лагуна
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце удалось задержать угонщика авто в течение пары часов после заявления владельца. Машину остановили на одном из развернутых из-за коронавируса КПП.

В дежурную часть отделения розыска ГИБДД поступило сообщение об угоне автомобиля «Рено Лагуна» белого цвета. При помощи комплекса «Поток», камеры слежения которого расположены по всей территории города, автомобиль был замечен на Кирилловском шоссе у выезда из города.

На КПП сотрудники остановили машину, за рулём оказался мужчина 22 лет. Документов на авто у него не было, при себе только паспорт гражданина РФ. На место выехали оперативники и владелец машины для опознания. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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