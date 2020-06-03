В Череповце взбесились чайки

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:34:27+03:00

Они нападали на людей сразу в нескольких районах города

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В Череповце спасателям поступило несколько звонков о взбешенных чайках. Один сигнал пришел из детсада в Заречье накануне.

Утром специалисты выехали в детсад № 34 на проспекте Победы, 160. Чайки свили гнездо на козырьке крыши здания. Птицы были агрессивны и атаковали людей. Спасателям пришлось забрать птенцов и вывести в лесополосу.

Информация о подобных происшествиях поступала и из Северного и Индустриального районов города металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU