В Череповце взбесились чайки
Они нападали на людей сразу в нескольких районах города
-
Изменить размер текста:
В Череповце спасателям поступило несколько звонков о взбешенных чайках. Один сигнал пришел из детсада в Заречье накануне.
Утром специалисты выехали в детсад № 34 на проспекте Победы, 160. Чайки свили гнездо на козырьке крыши здания. Птицы были агрессивны и атаковали людей. Спасателям пришлось забрать птенцов и вывести в лесополосу.
Информация о подобных происшествиях поступала и из Северного и Индустриального районов города металлургов.
ИСТОЧНИК KP.RU