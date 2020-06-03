2020-06-03T12:14:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 19 вологжан подхватили covid, 11 погибших

Официальная статистика обновила данные умерших от коронавируса: +4
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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По состоянию на 3 июня в Вологодской области +19 новых случаев коронавируса. Еще 4 погибших добавили в статистику.

Всего 11 вологжан умерло за все время из-за Covid-19. 1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 1 – Вологодский район, 1 – Череповец.

За сутки в регионе прибавилось заболевших: в Вологде +8, в Череповце +5, Великоустюгском районе +2, в Кадуйском +1, в Вологодском +1, в Сокольском +1, в Усть-Кубенском районе +1. Всего 998 вологжан заразилось с начала эпидемии. В моногоспитале сейчас находится 134 пациента.

Напомним, со 2 июня начинает действовать первый этап снятия ограничительных мер. Открылись некоторые магазины, салоны красоты, можно гулять в парках по двое, заниматься физкультурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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