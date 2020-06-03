В Вологде подростка ищут уже неделю
16-летний Арсений пропал 27 мая
-Фото: ПСО "Ты не один"
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В Вологде исчез 16-летний подросток. 27 мая вечером он вышел из дома №72а по Карла Маркса и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Мальчик ростом 176 см. Темно-русые волосы, на челке мелированная прядь. Зеленые глаза, носит очки. Был одет в ярко-салатовые шорты, черную футболку с принтом волка, черные шлепки.
Звонить по телефону 102 в полицию или 8 (911) 505-68-98 волонтерам.
ИСТОЧНИК KP.RU