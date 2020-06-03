В Вологде подростка ищут уже неделю

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:43:46+03:00

Фото: ПСО "Ты не один"

- Фото: ПСО "Ты не один"

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В Вологде исчез 16-летний подросток. 27 мая вечером он вышел из дома №72а по Карла Маркса и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мальчик ростом 176 см. Темно-русые волосы, на челке мелированная прядь. Зеленые глаза, носит очки. Был одет в ярко-салатовые шорты, черную футболку с принтом волка, черные шлепки.

Звонить по телефону 102 в полицию или 8 (911) 505-68-98 волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU