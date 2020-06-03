Вологжане разобрались с отцом-одиночкой, любящим лупить ремнём

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:24:44+03:00

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В Вологодском районе под следствием оказался 39-летний местный житель. Отец-одинока в течение 5 лет регулярно жестоко избивал ребенка, в том числе ремнем. Он злоупотреблял алкоголем и часто оставлял 8-летнего сына на попечение родственников.

По данным Вологодского управления СКР, пострадавшему ребёнку назначили психолого-психиатрическое обследование. Он находится у родственницы. Решается вопрос изъятия из семьи.

Напомним, год назад в приёмной семье умер от побоев 7-летний Стёпа Кукин. Виновные в смерти мальчика пытались оспорить приговор суда и подавали апелляцию. Сейчас судят сотрудников опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU