2020-06-03T08:24:44+03:00
Общество

Вологжане разобрались с отцом-одиночкой, любящим лупить ремнём

Органы власти рассматривают вопрос об изъятии 8-летнего ребенка из неблагополучной семьи
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодском районе под следствием оказался 39-летний местный житель. Отец-одинока в течение 5 лет регулярно жестоко избивал ребенка, в том числе ремнем. Он злоупотреблял алкоголем и часто оставлял 8-летнего сына на попечение родственников.

По данным Вологодского управления СКР, пострадавшему ребёнку назначили психолого-психиатрическое обследование. Он находится у родственницы. Решается вопрос изъятия из семьи.

Напомним, год назад в приёмной семье умер от побоев 7-летний Стёпа Кукин. Виновные в смерти мальчика пытались оспорить приговор суда и подавали апелляцию. Сейчас судят сотрудников опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде подростка ищут уже неделю
Вологжане разобрались с отцом-одиночкой, любящим лупить ремнём
Вологжане тайно проникали в Череповец по обходной дороге
На Вологодчине не могут засеять поля из-за ливней
Вологодская пенсионерка пожертвовала в Дом ребенка 100 тысяч рублей
Мэр Вологды сообщил о 10 умерших от коронавируса
Вологжане начнут платить новый налог с 1 августа
Вологодским медикам увеличат выплаты в 2 раза
В Вологодском доме ребенка прошла акция "Сухая попа"
На Вологодчине пенсионерам продлили больничный
Пьяный грязовчанин угнал КАМАЗ для встречи с любимой
Фонтаны Вологды готовятся к запуску до 10 июня
В Вологде ремонтируют детский сад 1959 года постройки
В Вологодской области снимаются ограничения по коронавирусу
29 мая в моногоспитале Череповца скончались двое
12-летний череповчанин не смог слезть с дерева в пять этажей
Под Вологдой откопали тело пенсионера, убитого черными риэлторами
На Вологодчине нет новых погибших
Вологодский банкир в розыске
Сотрудники вологодской опеки ответят за смерть шестилетнего
В Череповце подготовили пляжи к сезону
В Вологде три иномарки пострадали из-за нарушителя ПДД