Вологжане разобрались с отцом-одиночкой, любящим лупить ремнём
В Вологодском районе под следствием оказался 39-летний местный житель. Отец-одинока в течение 5 лет регулярно жестоко избивал ребенка, в том числе ремнем. Он злоупотреблял алкоголем и часто оставлял 8-летнего сына на попечение родственников.
По данным Вологодского управления СКР, пострадавшему ребёнку назначили психолого-психиатрическое обследование. Он находится у родственницы. Решается вопрос изъятия из семьи.
Напомним, год назад в приёмной семье умер от побоев 7-летний Стёпа Кукин. Виновные в смерти мальчика пытались оспорить приговор суда и подавали апелляцию. Сейчас судят сотрудников опеки.
ИСТОЧНИК KP.RU