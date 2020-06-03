Вологжане тайно проникали в Череповец по обходной дороге

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:03:30+03:00

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В Черепоовце местные жители научились проникать в город в объезд КПП на улице Рыбинской. В итоге, весь поток автомобилистов пришелся на улицу Матуринской. Жители района начали жаловаться на подозрительное увеличение трафика. Тайная схема вскрыолась.

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил об установке нового КПП в Зашекснинском районе. Там теперь есть и камера системы "Поток". Рядом с автобусной остановкой "Матурино-конечная" транзитный транспорт будут останавливать и брать тест на коронавирус и контактные данные. Информация о машинах, пересекших границы Вологодчины поступает автоматически. Хотя вологжане жалуются, что КПП там стоят так, что можно при желании объехать.

ИСТОЧНИК KP.RU