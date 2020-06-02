На Вологодчине не могут засеять поля из-за ливней

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:45:17+03:00

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В Вологодской области весенняя посевная компания сорвана. Об этом сообщил губернатор области 1 июня на заседании оперативного штаба. Власти начали готовить проект о введении режима повышенной готовности во всех муниципальных образованиях. Почва переувлажнена - идут ливни и техника вязнет. Однако синоптики обещают улучшение погоды.

Посевная в этом году была начата на 2 недели раньше из-за аномально высокой температуры, но дождь все равно спутал планы. Осенью прошлого года аграрии вспахали меньше положенного опять же из-за ливней.

ИСТОЧНИК KP.RU