На Вологодчине не могут засеять поля из-за ливней
Власти готовы ввести режим повышенной готовности
Фото со страницы главы Вологодского районаФото: vk.com
Изменить размер текста:
В Вологодской области весенняя посевная компания сорвана. Об этом сообщил губернатор области 1 июня на заседании оперативного штаба. Власти начали готовить проект о введении режима повышенной готовности во всех муниципальных образованиях. Почва переувлажнена - идут ливни и техника вязнет. Однако синоптики обещают улучшение погоды.
Посевная в этом году была начата на 2 недели раньше из-за аномально высокой температуры, но дождь все равно спутал планы. Осенью прошлого года аграрии вспахали меньше положенного опять же из-за ливней.
ИСТОЧНИК KP.RU