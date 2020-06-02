2020-06-02T16:33:55+03:00
Общество

Вологодская пенсионерка пожертвовала в Дом ребенка 100 тысяч рублей

Деньги пойдут на покупку реабилитационного оборудования для детей
Евдокия САХАРОВА
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Фото из группы специализированного Дома ребенка №1 ВКонтактеФото из группы специализированного Дома ребенка №1 ВКонтакте
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От Дома ветеранов - Дому ребенка: пенсионерка из областного Дома ветеранов в поселке Молочное под Вологдой отдала 100 тысяч рублей личных сбережений в Дом ребенка №1. На эти средства закупят реабилитационное оборудование для развития движения детей. 92-летняя вологжанка Зоя Бойчук постоянно жертвует деньги и на восстановление одного из местных храмов. Об этом сообщила газета Красный Север.

У Зои Евгеньевны было непростое детство - уже в 13 она осталась без родителей. Во время Великой Отечественной войны трудилась на лесоповале, хотя была еще девочкой. Вологжанка говорит, что помогать детям, видеть улыбки на их лицах - это то, что дает ей силы жить дальше и делать добрые дела. Главврач специализированного Дома ребенка №1 поблагодарила филантропа: "Как только закончится карантин, мы вновь пригласим ее к себе в гости".

ИСТОЧНИК KP.RU

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