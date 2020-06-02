2020-06-02T15:54:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Вологды сообщил о 10 умерших от коронавируса

В официальной статистике пока заявлено только 7 смертей
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Правительство Вологодской области
Изменить размер текста:

На Вологодчине на 2 июня по данным оперштаба за сутки +27 заболевших коронавирусом. 8 из них зафиксировано в областной столице. Сергей Воропанов на своей странице в соцсети сообщил, что хотя официально подтверждено лишь 7 смертей, он ожидает обновления статистики - число погибших вероятно возрастет до 10. Всего из 979 заболевших в регионе – 420 человек с диагнозом COVID-19 из Вологды.

На данный момент работают 15 мобильных бригад, которые проверяют самоизолировавшихся вологжан - это 750-800 адресов. Сотрудники полиции тоже следят за соблюдением противоинфекционных мер. По данным мэра Вологды, с начала карантинных мероприятий составлено 1714 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Вологодчине не могут засеять поля из-за ливней
Вологодская пенсионерка пожертвовала в Дом ребенка 100 тысяч рублей
Мэр Вологды сообщил о 10 умерших от коронавируса
Вологжане начнут платить новый налог с 1 августа
Вологодским медикам увеличат выплаты в 2 раза
В Вологодском доме ребенка прошла акция "Сухая попа"
На Вологодчине пенсионерам продлили больничный
Пьяный грязовчанин угнал КАМАЗ для встречи с любимой
Фонтаны Вологды готовятся к запуску до 10 июня
В Вологде ремонтируют детский сад 1959 года постройки
В Вологодской области снимаются ограничения по коронавирусу
29 мая в моногоспитале Череповца скончались двое
12-летний череповчанин не смог слезть с дерева в пять этажей
Под Вологдой откопали тело пенсионера, убитого черными риэлторами
На Вологодчине нет новых погибших
Вологодский банкир в розыске
Сотрудники вологодской опеки ответят за смерть шестилетнего
В Череповце подготовили пляжи к сезону
В Вологде три иномарки пострадали из-за нарушителя ПДД