Мэр Вологды сообщил о 10 умерших от коронавируса

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:54:22+03:00

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На Вологодчине на 2 июня по данным оперштаба за сутки +27 заболевших коронавирусом. 8 из них зафиксировано в областной столице. Сергей Воропанов на своей странице в соцсети сообщил, что хотя официально подтверждено лишь 7 смертей, он ожидает обновления статистики - число погибших вероятно возрастет до 10. Всего из 979 заболевших в регионе – 420 человек с диагнозом COVID-19 из Вологды.

На данный момент работают 15 мобильных бригад, которые проверяют самоизолировавшихся вологжан - это 750-800 адресов. Сотрудники полиции тоже следят за соблюдением противоинфекционных мер. По данным мэра Вологды, с начала карантинных мероприятий составлено 1714 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU