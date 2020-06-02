Вологжане начнут платить новый налог с 1 августа

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:08:36+03:00

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Вологодская область с 1 августа присоединится к регионам, в которых действует налог на профессиональный доход или налог для самозанятых. Спецрежим доступен для физлиц, которые получают от своей деятельности доход без привлечения наемных работников.

Такой налог уже введен в качестве эксперимента с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и республике Татарстан, а с начала этого года уже в 19 субъектах Российской Федерации. С 1 июля все регионы могут ввести его на своей территории. По мнению замгубернатора области Валентины Артамоновой, данный законопроект направлен на ведение эффективной налоговой политики и способствует созданию комфортных налоговых условий для легализации бизнеса.

На Вологодчине 1438 человек зарегистрированы в качестве самозанятых и уплачивают налог в других субъектах Российской Федерации. С 1 августа они смогут выбрать родной регион для уплаты налога.

ИСТОЧНИК KP.RU