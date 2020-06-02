2020-06-02T13:47:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологодским медикам увеличат выплаты в 2 раза

И расширят перечень категорий получателей выплат
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией, полчат двойные выплаты. Кроме того, расширится и количество категорий специалистов, получающих надбавку. Об этом сообщил оперштаб региона.

Доплаты станут получать весь персонал обсерваторов;

персонал стационаров, в которых осуществляется лечение больных новой коронавирусной инфекцией;

водители, перевозящие биоматериал для лабораторий;

перевозящие медиков при вызовах на дом;

перевозящие тела умерших с COVID-19;

педработники отделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

Суммы увеличатся до размера федеральных: врачам до 26855 рублей, среднему медицинскому персоналу до 13428 рублей, младшему медицинскому и прочему персоналу до 6714 рублей. Постановление будет утверждено на ближайшем заседании Правительства Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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