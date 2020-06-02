2020-06-02T14:29:37+03:00
Общество

В Вологодском доме ребенка прошла акция "Сухая попа"

Вологжане собрали несколько коробок подгузников для малышей
Евдокия САХАРОВА
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Фото группы Уполномоченный по правам ребенка|Вологодская облФото группы Уполномоченный по правам ребенка|Вологодская обл
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Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова написала в соцсетях о проведенной недавно акции "Сухая попа". Мероприятие в этот раз прошло совместно с председателем попечительского совета учреждения Сергеем Николаевым и представителями ТОС "Бываловский".

Родители детского сада "Солнечный город" и школы №3 Вологды закупили несколько коробок подгузников для малышей и передали средства гигиены в Вологодский дом ребенка.

Чиновница поблагодарила активистов за доброе дело. Такая акция проходит девятый год. В Доме ребенка проживают более ста детей из Вологды и Вологодской области в возрасте до 5 лет, в том числе дети-инвалиды и дети нуждающиеся в паллиативной помощи. Большинству каждый день необходимы памперсы (3, 4, 5 размер), детские гигиенические салфетки, средства личной гигиены.

Корреспонденты Комсомольской правды тоже считают, что каждый человек имеет право на сухую попу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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