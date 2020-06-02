2020-06-02T12:20:06+03:00
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На Вологодчине пенсионерам продлили больничный

До 11 июня продлены электронные больничные для работающих вологжан старше 65
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологодской области продлили электронные больничные работающим пенсионерам. Вологжане старше 65 лет, которые не перешли на дистанционный режим труда и не находятся в отпуске, могут получить электронные больничные на срок с 1 до 11 июня 2020 г. включительно.

Больничные оплатят за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику. Пенсионерам какие-либо документы предоставлять не нужно - больничные оформляются за счет данных, которые работодатели отправляют в Фонд.

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим

правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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