Пьяный грязовчанин угнал КАМАЗ для встречи с любимой

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Грязовецком районе 47-летний местный житель, работающий сторожем на одном из строительных объектов, поссорился со своей знакомой. Он был пьян и огорчен конфликтом, поэтому решился угнать грузовик, чтобы выяснить отношения с женщиной.

Водительская дверь была незаперта, ключи - в кабине. Ранее таким грузовиком сторож не управлял, поэтому не справился с управлением, врезался в вагончик и уснул. Там наутро его обнаружили рабочие.

Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщила, что у мужчины не было водительских прав. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет. Грязовчанин под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU