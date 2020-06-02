2020-06-02T10:08:18+03:00
Происшествия

Пьяный грязовчанин угнал КАМАЗ для встречи с любимой

Мужчина работал сторожем на одном из объектов
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

В Грязовецком районе 47-летний местный житель, работающий сторожем на одном из строительных объектов, поссорился со своей знакомой. Он был пьян и огорчен конфликтом, поэтому решился угнать грузовик, чтобы выяснить отношения с женщиной.

Водительская дверь была незаперта, ключи - в кабине. Ранее таким грузовиком сторож не управлял, поэтому не справился с управлением, врезался в вагончик и уснул. Там наутро его обнаружили рабочие.

Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщила, что у мужчины не было водительских прав. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет. Грязовчанин под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24