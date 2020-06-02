Фонтаны Вологды готовятся к запуску до 10 июня

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:07:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде расконсервировали фонтаны у Вологодского драматического театра, площади Федулова и набережной в районе ул. Маяковского. Уже через неделю оборудование будет готово к сезону. До 10 июня специалисты проведут пусконаладку, ремонт оборудования и прочистят трубы. На это потратят 1,7 млн рублей из городского бюджета. В стоимость включено летнее обслуживание, трехразовая смена воды, чистка чаш.

В подготовку к пуску фонтанов входит установка насадок, насосов, светильников, проверка запорной арматуры, продувка, протяжка, смазка, регулировка, проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя, контроль наличия смазки, проверка отсутствия шумов и гула, проверка крепления, ремонт чашей, электромонтажные работы, - сообщили в Службе городского хозяйства.

Фонтаны законсервируют к 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU