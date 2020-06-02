В Вологде ремонтируют детский сад 1959 года постройки

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:48:10+03:00

Там еще ни разу не было капитального ремонта

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В областной столице проходит ремонт дошкольного учреждения на ул. Можайского, 102б. На данный момент там обновляются помещения и фасад, а кровлю и окна уже заменили. Мэр Вологды проверил качество работ, которые были начаты месяц назад.

По данным подрядчика, установлено 59 пластиковых окон, на 60% обновлен фасад (ранее на нем буйствовала плесень). Стены покрасили в два цвета: розовый и кирпичный. Строители работают без выходных. Фасад собираются сдать в конце июня, но многое зависит от погодных условий.

Здание требует полной замены полов, выравнивания стен, установки навесный потолков, электрики и сантехники. Из трех уровней бюджета выделено более 14 млн рублей на капремонт, который ранее в детском саду 1959 года постройки еще ни разу не проводился.

Тем временем воспитатели готовят к новому году площадки для прогулок. К 1 августа все работы должны быть завершены. По поручению Сергея Воропанова будут убраны старые гаражи рядом с территорией детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU