В Вологодской области снимаются ограничения по коронавирусу

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:03:32+03:00

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На Вологодчине начинают частично смягчать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. Губернатор заявил, что со 2 июня на территории региона начнется первый этап снятия ограничений. Откроется часть магазинов и точек сферы услуг.

Т.к в Вологодской области достаточное количество больничных коек, тестирований в день и удовлетворительный коэффициент распространения, Роспотребнадзор позволил ослабить карантинные меры.

Вологжане смогут посещать магазины, парикмахерские, салоны красоты, заниматься спортом на открытых площадках, гулять в парках и скверах (кроме детских площадок), ездить на общественном транспорте за город, летать в Москву и СПб.

Масочный режим остается. По вопросам снятия первой волны ограничений можно обратиться по телефонам:

ИСТОЧНИК KP.RU