В Вологодской области снимаются ограничения по коронавирусу
На Вологодчине начинают частично смягчать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. Губернатор заявил, что со 2 июня на территории региона начнется первый этап снятия ограничений. Откроется часть магазинов и точек сферы услуг.
Т.к в Вологодской области достаточное количество больничных коек, тестирований в день и удовлетворительный коэффициент распространения, Роспотребнадзор позволил ослабить карантинные меры.
Вологжане смогут посещать магазины, парикмахерские, салоны красоты, заниматься спортом на открытых площадках, гулять в парках и скверах (кроме детских площадок), ездить на общественном транспорте за город, летать в Москву и СПб.
Масочный режим остается. По вопросам снятия первой волны ограничений можно обратиться по телефонам:
ИСТОЧНИК KP.RU