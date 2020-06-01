29 мая в моногоспитале Череповца скончались двое

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:48:57+03:00

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В коронавирусном госпитале Череповца 29 мая умерли еще два вологжанина. Об этом сообщил главврач медучреждения Андрей Погодин. 70-летний житель Вологды и 87-летний череповчанин скончались от осложнений, вызванных Covid-19. Всего с начала пандемии умерло 9 пациентов.

На 1 июня в моногоспитале находятся 150 пациентов: в тяжелом состоянии 11 человек. Им необходима ИВЛ или кислородотерапия. Сегодня выявлено 23 вологжанина с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU