12-летний череповчанин не смог слезть с дерева в пять этажей

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:50:41+03:00

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В городе металлургов спасатели сняли с дерева маленького скалолаза. 12-летний мальчик забрался на дерево на улице Городецкой. Ребенок смог залезть на высоту пятиэтажного дома, а вот спуститься самостоятельно ему не удалось. Ветки наверху были тонкими. Очевидцы вызвали спасателей вместе с пожарными.

Мальчика эвакуировали по автолестнице. Его отвезли к родителям, провели с ними профилактическую беседу, - рассказал директор службы спасения. Школьник не смог пояснить, зачем он забрался так высоко.

ИСТОЧНИК KP.RU