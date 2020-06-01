Под Вологдой откопали тело пенсионера, убитого черными риэлторами

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:02:06+03:00

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Под Вологдой удалось найти тело пропавшего 64-летнего мужчины. Он исчез в январе 2020 года. Пенсионер жил один в трехкомнатной квартире. Был постоянным прихожанином храма - на церковный праздник не пришел, что удивило служителей церкви. Когда родственники забили тревогу, вскрыли квартиру и не обнаружили среди вещей паспорта. Позднее, в соседнем регионе попытались зарегистрировать право собственности на недвижимость с помощью документов пенсионера.

Оперативникам удалось выследить мужчину, который воспользовался пропавшим паспортом, и его 3 подельников. Они доставлены в областную столицу и арестованы. На приусадебном участке одного из соучастников сотрудники уголовного розыска 2 недели искали тело с использованием всех доступных криминалистических методик. Следователи-криминалисты искали следы проседания грунта, нарушения поверхностного слоя почвы, применяли щупы. В итоге, в лесополосе поблизости обнаружили захороненного мужчину. Расследование продолжается, устанавливаются роли в убийстве.

На Вологодчине откопали тело пропавшего пенсионера.Следователи предполагают, что его убили черные риэлторы. В соседнем регионе по его паспорту была предпринята попытка зарегистрировать право собственности на недвижимость. Задержаны четверо

ИСТОЧНИК KP.RU