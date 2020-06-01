На Вологодчине нет новых погибших

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:26:01+03:00

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В Вологодской области зафиксировано за последние сутки к 1 июня 23 новых заболевших Covid-19. 8 новых случаев из Вологды, Череповец +5, Шекснинский район +6, Кадуйский район +1, Вытегорский район +1, Устюженский район +1, Кирилловский район +1.

В моногоспитале 151 пациент. 7 человек погибло, 152 894 обследовано. Заболевших вологжан с начала эпидемии 952 (412 из них из Вологды).

ИСТОЧНИК KP.RU