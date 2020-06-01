2020-06-01T13:00:22+03:00
Происшествия

Вологодский банкир в розыске

Алексея Железова не могут найти
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото: Zampolit.comФото: Zampolit.com
Изменить размер текста:

Вологодский городской суд 15 мая 2020 года вынес постановление о заключении под стражу на два месяца банкира Алексея Железова. Его обвиняют в четырех преступлениях: мошенничество в особо крупных размерах и легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем. С 27 марта 2020 года он находится в международном розыске.

56-летний банкир знаком вкладчикам банка «Северный Кредит», закрывшемся после того, как руководство вывело со счетов несколько миллиардов. До этого вологжанин был главой СКДМ (бывший «Дормаш») и «Севергазбанка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24