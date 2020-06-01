Вологодский банкир в розыске
Алексея Железова не могут найти
Фото: Zampolit.com
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Вологодский городской суд 15 мая 2020 года вынес постановление о заключении под стражу на два месяца банкира Алексея Железова. Его обвиняют в четырех преступлениях: мошенничество в особо крупных размерах и легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем. С 27 марта 2020 года он находится в международном розыске.
56-летний банкир знаком вкладчикам банка «Северный Кредит», закрывшемся после того, как руководство вывело со счетов несколько миллиардов. До этого вологжанин был главой СКДМ (бывший «Дормаш») и «Севергазбанка».
ИСТОЧНИК KP.RU