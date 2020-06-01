Сотрудники вологодской опеки ответят за смерть шестилетнего
В Вологодской области будут судить экс-сотрудников опеки. Их обвиняют в халатности и служебном подлоге, в результате чего погиб 6-летний Степа Кукин - опекуны его избили до смерти. Следователи передали в суд уголовное дело на бывшего начальника управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды Григория Полякова и специалиста отдела этого управления Раису Понидаеву.
По мнению следственного комитета, контроль за опекунами был только на бумаге: были напечатаны несколько фиктивных актов проверки условий жизни несовершеннолетнего. Тем временем ребенка систематически избивали и унижали. В конце концов он впал в кому и умер.
ИСТОЧНИК KP.RU