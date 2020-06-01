2020-06-01T10:48:50+03:00
Общество

В Череповце подготовили пляжи к сезону

Мэр города заявил, что людей ничто не остановит от похода на реку
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов подготовили 5 городских пляжей к летнему сезону. По словам Вадима Германова, никакие запреты не остановят людей от похода на речку летом, поэтому власти обеспечили череповчанам безопасный отдых.

В Череповце на пляжи завезли новый песок, почистили дно, установили кабинки и зонтики, организовали спасательные посты. Ожидается повышение температуры до +23. По данным метеорологов, потепление может случится в ближайшие выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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