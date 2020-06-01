В Вологде три иномарки пострадали из-за нарушителя ПДД

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:38:52+03:00

Водитель на Форде выехал на перекресток на красный свет

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В областной столице произошла авария с тремя иномарками. ДТП случилось вечером 30 мая у дома № 82 на пересечении Окружного и Гагарина. По данным местного ГИБДД, 36-летний водитель «Форд Фокус» поворачивал с Окружного налево - на Гагарина на запрещающий сигнал светофора. Там он врезался в «Киа Рио». «Форд» от удара отбросило на микроавтобус «Мерседес Спринтер».

Серьезно пострадали два человека: водитель «Киа» и его пассажир. Они госпитализированы с травмами различной тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU