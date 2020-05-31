2020-05-31T15:14:41+03:00
Происшествия

На востоке Вологодчины сгорела установка для ремонта дорог

На место выезжали пожарные
Иван Чухнин
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30 мая произошел пожар у вологодских дорожников. ЧП случилось в 23 часа - горела установка для приготовления битумной эмульсии, принадлежащая филиалу Великоустюгского ДРСУ. В деревню Ананьино, Кичменгско – Городецкого района отправились пожарные.

В результате ЧП сгорела битумная эмульсия на площади два квадратных метра. Однако огнем поврежден электродвигатель и насос установки. Причиной ЧП стало короткое замыкание электродвигателя установки или неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

В ликвидации пожара задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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