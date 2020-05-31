В сгоревшем доме вологодского омбудсмена погибла кошка

31 Май 2020 2020-05-31T09:33:48+03:00

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У вологодского омбудсмена Олега Димони сгорел дом, в пожаре погибла кошка. Возгорание произошло вечером в минувшую пятницу в Вологодском районе. Кстати, здание находится через дорогу от пожарной части села Кубенское. Однако жертв не удалось избежать.

90-летний деревянный дом с пристроенной баней омбудсмен купил несколько лет назад, в доме часто проживал его отец. Как сообщает портал Город Во, на участке строился другой дом, который от огня не пострадал.

В момент возгорания в доме находился пожилой человек. Он успел выбежать. Однако в дыму погибла кошка. Здание сильно пострадало - обуглились стены, прогорела крыша. Предположительная причина ЧП - неисправность дымохода.

ИСТОЧНИК KP.RU