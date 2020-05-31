В сгоревшем доме вологодского омбудсмена погибла кошка
У вологодского омбудсмена Олега Димони сгорел дом, в пожаре погибла кошка. Возгорание произошло вечером в минувшую пятницу в Вологодском районе. Кстати, здание находится через дорогу от пожарной части села Кубенское. Однако жертв не удалось избежать.
90-летний деревянный дом с пристроенной баней омбудсмен купил несколько лет назад, в доме часто проживал его отец. Как сообщает портал Город Во, на участке строился другой дом, который от огня не пострадал.
В момент возгорания в доме находился пожилой человек. Он успел выбежать. Однако в дыму погибла кошка. Здание сильно пострадало - обуглились стены, прогорела крыша. Предположительная причина ЧП - неисправность дымохода.
ИСТОЧНИК KP.RU