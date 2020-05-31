В Верховажье на пожаре пострадала двухлетняя девочка

31 Май 2020 2020-05-31T15:06:07+03:00

Ребенок оказался в больнице. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Вместе с бабушкой они госпитализированы

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В Верховажье пострадал ребенок. Пожар произошёл 29 мая около половины седьмого часа вечера в жилом доме № 13 на улице Полевой райцентра. Горел двухэтажный восьмиквартирный дом. Возгорание произошло в квартире, принадлежащей 50-летнему мужчине, который был в командировке. Загорелась дощатая перегородка - возле нее электроплита оказалась включенной.

Угарным газом отравилась двухлетняя девочка и ее 55-летняя бабушка, жена хозяина квартиры. У женщины - ожоги рук первой и второй степени.

Ребенок и женщина госпитализированы. Площадь пожара составила восемь квадратных метров, пламя повредило внутреннюю отделку кухни и имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU