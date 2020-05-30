Первая неделя лета на Вологодчине будет прохладной

30 Май 2020 2020-05-30T13:11:14+03:00

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В Вологодской области начало лета ожидается прохладным. На первую неделю июня вологодский ЦГМС спрогнозировал +7…+12 градусов, а ночью возможны заморозки. Регион будет находиться на периферии усиливающегося Скандинавского антициклона. Существенных осадков не ожидается.

С воскресенья начнет холодать, а от северо-восточного ветра будет казаться еще прохладнее. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы, заморозки +3, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU