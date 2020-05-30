В Вологде расширят улицу Горького на 5 метров
На повороте к мосту
-Фото: администрация города Вологды
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В Вологде идет ремонт улицы Горького - участок от дома № 24 до № 145 - в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В районе дома №111 на повороте проезжую часть расширят в полтора раза для обеспечения безопасности.
Зимой там часто случаются аварии, поэтому геометрию дороги изменят: срежут угол поворота, он станет менее крутым. Дорога расширится на 4,7 м на протяжении 60 метров.
Контактная сеть уже перестроена, уложен бортовой камень по новым границам проезжей части. Сейчас снимаются старые слои дорожного покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU