Под Череповцом построят кладбище в 32 гектара за 161 млн

29 Май 2020 2020-05-29T21:54:10+03:00

Объект планируют построить уже в этом году около деревни Ивачево

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Под Череповцом началось строительство нового кладбища №5. С подрядчиком заключили госконтракт на 161 103 132 рублей. Схема будет похожа на кладбище №4 : проезды, тротуары, трансформаторная подстанция, бытовые помещения для персонала. Всего 32 гектара. До конца 2020 там уже будут хоронить, сообщает официальный сайт Череповца.

На первых 10 гектарах уместят 12 578 захоронений. На проектирование объекта Вологда потратила 4 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU