Через две недели лечения скончалась 92-летняя вологжанка

29 Май 2020 2020-05-29T12:59:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области от коронавируса погибло 7 человек. Последней была пожилая жительница Вологодского района. 92-летнюю вологжанку с коронавирусом и сопутствующими осложнениями госпитализировали в тяжелом состоянии 15 мая. Недавно она скончалась несмотря на усилия врачей.

По состоянию на 11:00 29 мая зарегистрировано +27 новых случаев Covid-19 на Вологодчине. В Вологде +14, в Череповце +8, в Шекснинском районе +4, в Кадуйском районе +1. Всего 860 человек с начала пандемии. За последние сутки выписали 17 человек (всего 320). В моногоспитале находятся 152 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU