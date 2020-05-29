ОМОН спас азартную 50-летнюю вологжанку, поплывшую через реку на спор

29 Май 2020 2020-05-29T12:43:46+03:00

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В Вологде боец ОМОН спас женщину, которая решить переплыть реку на спор. ЧП произошло 28 мая у моста 800-летия города. Шедший мимо сотрудник Росгвардии увидел на середине реки размахивающую руками вологжанку. Она тонула и просила помощи. Мужчина бросился в воду.

Женщина уходила под воду, была совсем без сил. Ее удалось вытащить, приехала скорая, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

50-летняя вологжанка была в шоке. Она рассказала, что хотела переплыть реку на спор. Ее передали медикам. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Комментаторы в соцсетях уже начали шутить, что спасатели помешали женщине выиграть спор. Многие удивились азартности вологжанки, ведь вода сейчас холодная.

ИСТОЧНИК KP.RU