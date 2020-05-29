В Череповец поступили экспересс-тесты и аппарат ЭКМО

29 Май 2020 2020-05-29T11:41:50+03:00

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В медучреждения города металлургов поступило 1600 тестов отечественного производства. Это первая партия средств обнаружения коронавируса. Правительство Вологодской области сообщило, что было закуплено 10 тысяч тестов стоимостью за 13 миллионов рублей из бюджета региона. Они определяют заболевание по капле крови и показывают, переболел ли человек или у него только начинает вырабатываться иммунитет, когда он болеет и когда здоров.

Экспресс-тесты особенно необходимы врачам - т.к многим приходится уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшими.

В коронавирусный моногоспиталь Череповца поступил аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Это оборудование используют, когда ИВЛ уже не помогает, а концентрация кислорода в крови остается критически низкой. Для обслуживания требуется большая бригада медиков, кислорода и донорской крови, но спасают 50% больных. В Череповце уже есть тяжелый пациент, которому такой аппарат нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU