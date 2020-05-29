Магистраль заплатит 50 тысяч штрафа за набережную в Вологде

29 Май 2020 2020-05-29T10:25:43+03:00

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В Вологде суд не принял доводы компании "Магистраль". Подрядчик пытался оспорить штраф, который ранее был определен вологодским судом. Частная фирма заплатит 50 тысяч рублей за допущенные нарушения.

При печально известном бетонировании набережной в областной столице Магистраль допустила существенные нарушения архитектурного плана - уровень бетонирования был превышен в разы. По словам представителей компании, были сложные рабочие условия, при которых якобы пытались сэкономить бюджетные средства. Суд такие доводы не убедили.

ИСТОЧНИК KP.RU