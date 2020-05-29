Губернатор Вологодчины обозвал организацию КПП полным колхозом

29 Май 2020 2020-05-29T09:46:48+03:00

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Губернатор Вологодской области резко отозвался о работе постов на границах региона. На оперативном совещании в правительстве он сказал чиновникам, что это "колхоз полный". Глава заметил, что управляется все из рук вон плохо, организации нет. "Или это усталость, или это наплевательское отношение от отсутствия контроля с нашей стороны. Лично проеду в выходные все посты. Увижу разгильдяйское отношение - всех привлекут к ответственности, несмотря на ранги и звания вплоть до отстранения от работы", - подчеркнул Олег Кувшинников.

Глава заметил, что необходимо лучше следить за перемещениями работающих вологжан - крупные очаги заражения выявляются именно на предприятиях. "Если какая-либо организация везет рабочих на стройку, блокировать омоном, разворачивать и выдворять за пределы области. Если используют наемную рабочую силу без специального оформления - вплоть до возбуждения уголовного дела. Никто не может приехать в нашу область без цифрового пропуска и 14-дневного карантина", - объяснил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU