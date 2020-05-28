В Череповце убили, сбросив с балкона, пса Бимку

28 Май 2020 2020-05-28T20:57:56+03:00

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В Череповце произошло убийство дворового пса, которое потрясло всю область. 24 мая с третьего этажа дома № 24 по улице Вологодской, по версии местных жителей, жилец скинул Бимку с балкона. Пушистый друг погиб. Его труп лежал до утра, позже его отвезли на платную экспертизу за свои деньги.

Дети видели, как мужчина, только что отсидевший срок за тяжкие преступления, тащил пса в подъезд. Животное принадлежало его отчиму, который скончался в январе. По словам местных жителей, Бимка был добрым и его все любили и подкармливали. Вечером соседи с первого этажа услышали скрежет - собаку явно где-то наверху выталкивали, а она хваталась за окно. Потом послышался удар о землю. Выглянули, а там Бимка лежит... Очевидцы сразу вызвали полицию и МЧС. Звонили в квартиру того мужчины - он был пьян.

На живодера написали заявление. По информации пресс-службы УМВД по Череповцу, началась проверка, идет опрос свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU