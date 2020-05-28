Под Череповцом собака угодила в силок и страдала двое суток

28 Май 2020 2020-05-28T17:50:35+03:00

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В лесу возле деревни Антоново Тоншаловского поселения вчера днем обнаружили собаку, которая попала в металлическую петлю и застряла. Ее пытались вызволить сердобольные местные жители, но она огрызалась, кусала, близко не подпускала. Животное просидело в этом силке двое суток. В итоге решили позвонить спасателям.

Специалисты придерживали собаку петлей, таким образом умудрились освободить и донести до населенного пункта. Самостоятельно страдалица идти не могла. Ее передали в ветклинику.

ИСТОЧНИК KP.RU