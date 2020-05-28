2020-05-28T16:06:15+03:00
Происшествия

На Белом озере обнаружили 4 пропавших из 5

К сожалению, они погибли. Их тела нашли на разных берегах водоема
Евдокия САХАРОВА
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..Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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На Белом озере обнаружили 4 из 5 тел рыбаков, пропавших 12 апреля. Двое из мужчин были московские туристы, еще трое - местные с Вашкинского района. Лодка попала в шторм и на связь больше не выходила. Погибших обнаружили на разных берегах озера. Осталось найти вологжанина Павла Гальченко.

Одного из ребят нашёл прохожий, другого капитан грузового судна, третьего АСУНЦ, четвертого волонтёры. На месте работают активисты, ПСО, сотрудники ГИМС, МЧС, полиция. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Вологодской области 72-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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