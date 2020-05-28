В Усть-Кубинском районе режим ЧС

28 Май 2020 2020-05-28T13:40:31+03:00

Ситуация с паводком тяжелая. Вода почти не убывает

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В реке Кубена в Усть-Кубинском районе уровень воды за сутки упал всего на 2 см. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Населению доставляются продукты и медикаменты. 37 работников МЧС и 27 единиц техники помогают пострадавшим от наводнения.

В реке Сухона Сокольского района уровень воды остается прежним — 578 сантиметров как и вчера. Здесь режим повышенной готовности - значит ухудшения ситуации в ближайшее время не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU