2020-05-28T12:15:50+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине 59 новых случаев covid и 1 смерть

Пришла свежая информация за сутки
Евдокия САХАРОВА
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..Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологодской области за минувшие сутки на 11:00 28 мая зафиксировано +59 новых случаев Covid-19. Большая часть в Вологде +31 и Вологодском районе +13. Череповец +4, Вытегорский район +3, Шекснинский +2, Тарногский +2, Кадуйский +1, Вожегодский +1, Тотемский +1, Чагодощенский +1.

Всего с начала эпидемии 833 заболевших и 137 692 обследованых. 3 летальных исхода в Вологде, 1 в Великоустюгском районе, 1 в Череповецком районе. Позавчера скончался 81-летний житель Шекснинского района, вчера 91-летняя пациентка из Вологодского района. Эти данные получены с сайта Череповецкой горбольницы. Пока официальная статистика по смертности идет с двухдневным опозданием. Выздоровевших 303 (+27 за сутки).

В Череповецком моногоспитале 156 пациентов с коронавирусом. 8 из них в тяжелом состоянии, 2 подключены к ИВЛ.

27 мая, опубликована на официальном сайте Череповецкой городской больницы, которую с марта этого года перепрофилировали под лечение коронавирусных больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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