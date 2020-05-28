2020-05-28T12:51:23+03:00
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Вологжанин судится с Рамзаном Кадыровым из-за карантина

Житель Вологды заявил, что глава республики считает Чечню своей собственностью
Евдокия САХАРОВА
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Фото с сайта президента РФФото с сайта президента РФ
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Житель Вологды подал судебный иск на главу Чеченской республики. Дмитрий Губин потребовал признать незаконным введенный Рамзаном Кадыровым режим «Стоп движение». Вологжанин заявил на своей странице в соцсети, что это очень похоже на комендантский час, а сам глава считает Чечню не частью РФ, а своей собственностью. На основании решения Верховного суда планируется подать обращение на возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий.

В Чечне с 3 апреля запрещено выходить на улицу с 20:00 до 08:00, запрещено движение транспорта. С 5 апреля закрыт въезд и выезд из республики. Вологжанин считает, что это нарушает несколько статей Конституции.

Карантин в Чечне затронул жителя Вологды - он планировал посетить республику, но ему это не удалось. Мужчина не нашел документа, на основании которого введены ограничения.

Дело под номером М-12/2020 было передано судье Узиевой Тумише Абдурашидовне 12 мая 2020 года. Сейчас информация по движению дела на сайте суда недоступна. Заказное письмо с заявлением на имя Кадырова исчезло в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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