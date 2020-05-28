2020-05-28T09:27:34+03:00
Общество

Парк КиО в Череповце может стать похож на Зарядье

Архитекторы ориентировались на проекты парка Горького, ВДНХ, Новой Голландии и Зарядья
Евдокия САХАРОВА
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Концепцию реконструкции парка Культуры и отдыха Череповца передали на федеральный конкурс Минстроя. В случае победы город получит 50 миллионов рублей на реализацию идеи.

Архитектурное бюро вдохновлялась образцами московских Зарядья, ВДНХ, парка Горького и питерской Новой Голландии. В проект включено воссоздание дендропарка, установка новых аттракционов, эстрады с танцплощадкой. Главной задачей было вернуть территории историческую значимость.

Планируется создать 10 зон. В центре может возникнуть галерея в виде пешеходного моста, а под ним - открытый каток. В проекте сеть водоемов, зона для кинопоказов, концертов и уличных мероприятий, зеленый лабиринт из кустов, оранжерея, детская площадка с тоннелями "Соляные холмы", спортплощадки, универсальное выставочное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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